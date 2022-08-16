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Дюков выразил уверенность, что под руководством Алаева РПЛ продолжит эффективное развитие

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал назначение Александра Алаева на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков выразил уверенность, что под руководством Алаева РПЛ продолжит эффективное развитие
  • Gettyimages.ru

«Алаев сделал очень многое и для нашего футбола, и для Российского футбольного союза, в аппарате которого провёл 15 лет. Уверен, что под его руководством РПЛ продолжит поступательное и эффективное развитие, а отношения РФС и лиги сохранят конструктивный характер», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Клубы РПЛ единогласно проголосовали за избрание Александра Алаева новым руководителем лиги. Срок его полномочий составит пять лет.

Избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата — Александра Алаева, исполнявшего обязанности президента лиги с 27 июня.

Ранее Алаев прокомментировал своё назначение на пост президента РПЛ.

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