Дюков выразил уверенность, что под руководством Алаева РПЛ продолжит эффективное развитие
- Gettyimages.ru
«Алаев сделал очень многое и для нашего футбола, и для Российского футбольного союза, в аппарате которого провёл 15 лет. Уверен, что под его руководством РПЛ продолжит поступательное и эффективное развитие, а отношения РФС и лиги сохранят конструктивный характер», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.
Клубы РПЛ единогласно проголосовали за избрание Александра Алаева новым руководителем лиги. Срок его полномочий составит пять лет.
Избирательная комиссия зарегистрировала одного кандидата — Александра Алаева, исполнявшего обязанности президента лиги с 27 июня.
Ранее Алаев прокомментировал своё назначение на пост президента РПЛ.