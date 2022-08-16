Главный тренер «Амкала» о первой победе в профессиональном футболе: это сон и история

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал победу в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким».

«Что-то невероятное! Это сон и история. Нужно было к этому стремиться. «Амкал» должен был меняться, рад за ребят, за Германа. Это исторический день для нас, семей, болельщиков» — цитирует Зубко «Чемпионат».

Игра, которая состоялась в Москве завершилась вничью — 1:1.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

В сезоне-2021/22 победителем Кубка России по футболу стал московский «Спартак».

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что будет выступать в Медиалиге за «Катюшу».