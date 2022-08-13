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Александр Емельяненко заявил, что будет выступать в Медиалиге за «Катюшу»

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что принял предложение поиграть за команду Медийной футбольной лиги «Катюша».

«Мне предложили играть в Москве за «Катюшу». На первый матч приехать не получится, потому что я готовлюсь, выступаю», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Он дал понять, что пока не знает, какую позицию на поле ему доверят тренеры.

«Куда поставят, там и буду играть. Набрал сейчас хорошую форму, много бегаю. Могу в полузащите сыграть», — заключил Емельяненко.

ФК «Катюша» создал президент лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Главным тренером команды является бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

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