2DROTS сыграет с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России

Главный тренер клуба футбольной Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о сопернике в Кубке России.

«Играем с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России. Готовимся к игре в рабочем режиме. Какого числа? Нам сказали, что игра планируется 17 августа», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что представители Российской премьер-лиги (РПЛ) создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги». От Кубка РПЛ принято решение отказаться.

Ранее сообщалось, что «Амкал» и 2DROTS начнут свой путь на КР по футболу в августе.