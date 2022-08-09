военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

2DROTS сыграет с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России

Короткая ссылка
Главный тренер клуба футбольной Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о сопернике в Кубке России.
2DROTS сыграет с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России
  • Gettyimages.ru

«Играем с «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России. Готовимся к игре в рабочем режиме. Какого числа? Нам сказали, что игра планируется 17 августа», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что представители Российской премьер-лиги (РПЛ) создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги». От Кубка РПЛ принято решение отказаться.

Ранее сообщалось, что «Амкал» и 2DROTS начнут свой путь на КР по футболу в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить