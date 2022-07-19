СЭ: «Амкал» и 2Drots начнут свой путь на КР по футболу в августе

Стало известно, когда блогерские команды «Амкал» и 2Drots начнут свой путь на Кубке России по футболу сезона-2022/23.

Команды начнут с предварительного раунда. Матчи должны пройти 17 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Окончательное решение по поводу непрофессиональных команд будет принято на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который должен утвердить новый формат Кубка России.

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги». От Кубка РПЛ принято решение отказаться.

Ранее бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов поддержал обновлённый формат Кубка России.