СЭ: «Амкал» и 2Drots начнут свой путь на КР по футболу в августе
- РИА Новости
Команды начнут с предварительного раунда. Матчи должны пройти 17 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».
Окончательное решение по поводу непрофессиональных команд будет принято на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который должен утвердить новый формат Кубка России.
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги». От Кубка РПЛ принято решение отказаться.
Ранее бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов поддержал обновлённый формат Кубка России.