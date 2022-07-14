Бывший генеральный директор РФС Тукманов поддержал обновлённый формат Кубка России

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов положительно отреагировал на изменение формата Кубка России.

«Если это впишется в календарь ведущих клубов в период еврокубков, то всё может получить более долгосрочную прописку. Мы гадаем и точно не знаем, на какой период времени нас отстранили: на год, два или на пять лет. Надо смело принимать это решение и играть. Это выбор клубов, значит, они сами в этом заинтересованы», — цитирует Тукманова «Спорт день за днём».

Он также подчеркнул, что на данную тему можно проводить дискуссии, но решение останется за РПЛ и РФС.

Представители РПЛ создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «путь Российской премьер-лиги» и «путь Первой и Второй лиги».

Ранее исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о реформировании Кубка России.