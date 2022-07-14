Бывший генеральный директор РФС Тукманов поддержал обновлённый формат Кубка России

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов положительно отреагировал на изменение формата Кубка России.
Бывший генеральный директор РФС Тукманов поддержал обновлённый формат Кубка России
  • РИА Новости

«Если это впишется в календарь ведущих клубов в период еврокубков, то всё может получить более долгосрочную прописку. Мы гадаем и точно не знаем, на какой период времени нас отстранили: на год, два или на пять лет. Надо смело принимать это решение и играть. Это выбор клубов, значит, они сами в этом заинтересованы», — цитирует Тукманова «Спорт день за днём».

Он также подчеркнул, что на данную тему можно проводить дискуссии, но решение останется за РПЛ и РФС.

Представители РПЛ создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «путь Российской премьер-лиги» и «путь Первой и Второй лиги».

Ранее исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о реформировании Кубка России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить