Президент «Урала» заявил, что интерес к КР по футболу растёт с каждым днём

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал введение нового формата проведения Кубка России по футболу.

«Формат кубка не новый. Самое главное, что нашли деньги, клубы, которые будут участвовать, получат их, я только за. Дай бог, будет интерес к этому кубку, всё равно с каждым днём интерес к новому кубку страны растёт. Думаю, всё будет хорошо, зрелищность будет на уровне», — цитирует Иванова ТАСС.

Кубок России сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Бюро исполкома РФС также утвердило, что команды Медийной футбольной лиги «Амкал» и 2DROTS примут участие в турнире.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков остался недоволен изменением формата проведения Кубка России.