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Президент «Урала» заявил, что интерес к КР по футболу растёт с каждым днём

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал введение нового формата проведения Кубка России по футболу.

«Формат кубка не новый. Самое главное, что нашли деньги, клубы, которые будут участвовать, получат их, я только за. Дай бог, будет интерес к этому кубку, всё равно с каждым днём интерес к новому кубку страны растёт. Думаю, всё будет хорошо, зрелищность будет на уровне», — цитирует Иванова ТАСС.

Кубок России сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Бюро исполкома РФС также утвердило, что команды Медийной футбольной лиги «Амкал» и 2DROTS примут участие в турнире.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков остался недоволен изменением формата проведения Кубка России.

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