Колосков — о реформе формата КР: клубы РПЛ оказались в привилегированном положении

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков остался недоволен изменением формата проведения Кубка России.

«Мне эта идея не нравится. В кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, — всё было четко выстроено. Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом ещё пляжников найдут. Всё вперемешку. Клубы премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении», — цитирует его ТАСС.

Колосков назвал неприемлемым отсутствие у команд РПЛ матчей с клубами из низших лиг. Он подчеркнул, что в регионах ждут игр с сильнейшими футбольными коллективами России.

«Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск — какой от этого интерес у местных любителей футбола?» — добавил бывший глава РФС.

Кубок России сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Бюро исполкома РФС также утвердило, что команды Медийной футбольной лиги «Амкал» и 2DROTS примут участие в турнире.

В сезоне-2021/22 победителем Кубка России по футболу стал московский «Спартак».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация отменила решение об отстранении бывшего капитана сборной России Романа Широкова от спортивной деятельности на полгода.

















