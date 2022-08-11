КДК РФС отменил полугодичное отстранение Широкова от футбола

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация отменила решение об отстранении бывшего капитана сборной России Романа Широкова от спортивной деятельности на полгода.

«Широков подал жалобу на отмену решения. Мы рассмотрели ряд вопросов и установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение. Также установили, что данное дело должно было быть рассмотрено КДК Московской федерации футбола, а дело рассматривал комитет по этике», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Отмечается, что дело футболиста будет рассмотрено повторно в новой инстанции.

Широков является администратором футбольного клуба «Строгино». Инцидент произошёл во время матча с «Родиной» среди игроков не старше 2008 года рождения 29 мая. Широков был удалён после матча из-за конфликта с арбитром.

Ранее Григорьянц объявил решение организации по итогам матча четвёртого тура чемпионата России между ЦСКА и «Факелом» (4:1).