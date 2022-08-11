КДК РФС отменил полугодичное отстранение Широкова от футбола
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«Широков подал жалобу на отмену решения. Мы рассмотрели ряд вопросов и установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение. Также установили, что данное дело должно было быть рассмотрено КДК Московской федерации футбола, а дело рассматривал комитет по этике», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
Отмечается, что дело футболиста будет рассмотрено повторно в новой инстанции.
Широков является администратором футбольного клуба «Строгино». Инцидент произошёл во время матча с «Родиной» среди игроков не старше 2008 года рождения 29 мая. Широков был удалён после матча из-за конфликта с арбитром.
Ранее Григорьянц объявил решение организации по итогам матча четвёртого тура чемпионата России между ЦСКА и «Факелом» (4:1).