военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

КДК РФС отменил полугодичное отстранение Широкова от футбола

Короткая ссылка
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация отменила решение об отстранении бывшего капитана сборной России Романа Широкова от спортивной деятельности на полгода.
КДК РФС отменил полугодичное отстранение Широкова от футбола
  • Gettyimages.ru

«Широков подал жалобу на отмену решения. Мы рассмотрели ряд вопросов и установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение. Также установили, что данное дело должно было быть рассмотрено КДК Московской федерации футбола, а дело рассматривал комитет по этике», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Отмечается, что дело футболиста будет рассмотрено повторно в новой инстанции.

Широков является администратором футбольного клуба «Строгино». Инцидент произошёл во время матча с «Родиной» среди игроков не старше 2008 года рождения 29 мая. Широков был удалён после матча из-за конфликта с арбитром.

Ранее Григорьянц объявил решение организации по итогам матча четвёртого тура чемпионата России между ЦСКА и «Факелом» (4:1).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить