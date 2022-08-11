КДК РФС дисквалифицировал тренера ЦСКА Искакова на три матча РПЛ за нецензурную лексику

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по итогам матча четвёртого тура чемпионата России между ЦСКА и «Факелом» (4:1).

«Рассмотрели удаление тренера ЦСКА Искакова. Приняли решение дисквалифицировать тренера ЦСКА на три матча за оскорбление судьи и нецензурную лексику», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие сыграют с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» 13 августа. Начало матча в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в мексиканском клубе «Крус Асуль».