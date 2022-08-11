Источник: нападающий Гайч перейдёт из ЦСКА в «Крус Асуль»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в мексиканском клубе «Крус Асуль».

Гайч в скором времени подпишет контракт с «Крус Асуль», сообщает журналист Фабио Алейше в социальных сетях.

Также аргентинцем интересовались несколько клубов из Бразилии.

Напомним, что в сезоне-2021/22 красно-синие отдали 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА примет решение о будущем Гайча на следующей неделе.