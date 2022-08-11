Metaratings: ЦСКА примет решение о будущем нападающего Гайча на следующей неделе

Московский ЦСКА пока не принял решения о будущем нападающего Адольфо Гайча.

ЦСКА определится с судьбой форварда на следующей неделе. Не стоит исключать того, что тренерский штаб попросит сохранить игрока, сообщает Metaratings.

Уточняется, что столичный клуб имеет несколько хороших предложений по форварду.

Напомним, что в сезоне-2021/22 красно-синие отдали 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями перед матчем пятого тура чемпионата России с «Зенитом».