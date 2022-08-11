Metaratings: ЦСКА примет решение о будущем нападающего Гайча на следующей неделе
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ЦСКА определится с судьбой форварда на следующей неделе. Не стоит исключать того, что тренерский штаб попросит сохранить игрока, сообщает Metaratings.
Уточняется, что столичный клуб имеет несколько хороших предложений по форварду.
Напомним, что в сезоне-2021/22 красно-синие отдали 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.
Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями перед матчем пятого тура чемпионата России с «Зенитом».