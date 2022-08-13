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Овечкин — об игре за футбольное «Динамо»: это была мечта детства

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё выступление за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».
Овечкин — об игре за футбольное «Динамо»: это была мечта детства
  • AFP

«Это была мечта детства. У меня отец был футболистом, но, к сожалению, получил серьёзную травму и не смог сыграть. Для меня это был важный момент. Я увлечён футболом, сделал паспорт болельщика», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в игре победили со счётом 5:0.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Динамо» сравнила Овечкина и футболиста Криштиану Роналду.

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