В «Динамо» заявили о превосходстве Овечкина над Роналду

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Пресс-служба «Динамо» сравнила хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Криштиану Роналду.
В «Динамо» заявили о превосходстве Овечкина над Роналду
  • РИА Новости

«Кто же из них GOAT? На наш взгляд, всё очевидно», — говорится в заявлении клуба.

В «Динамо» привели статистику, где у Овечкина 902 гола в хоккее и один в футболе, в то время как у Роналду ноль шайб в хоккее и 833 мяча в футболе.

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в игре победили со счётом 5:0.

Ранее мама Овечкина ответила, сыграет ли сын ещё раз в футбол за «Динамо».

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