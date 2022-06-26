Мама Овечкина ответила, сыграет ли сын ещё раз в футбол за «Динамо»

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Татьяна Овечкина, мама хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ответила на вопрос, может ли её сын ещё раз выйти на футбольное поле в составе московского «Динамо».

«Динамо» — это большой клуб, можно сказать, бренд нашего отечественного спорта. Это команда мастеров, в которую не так-то просто попасть», — цитирует Овечкину «Чемпионат».

Она также отметила, что многие тренируются с самого раннего возраста, чтобы выступать на высоком уровне в таких клубах, как «Динамо».

«Саша вышел на поле, сыграл и осуществил свою мечту. Получится ли у него сделать это ещё раз — говорить всё-таки сложно», — добавила Татьяна.

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что ненавидеть Овечкина в США могут только подонки.

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