Кожевников: ненавидеть Овечкина в США могут только подонки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко отреагировал на критику американских фанатов в адрес российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за выступление в футбольном матче за московское «Динамо».

«Овечкина в США могут ненавидеть только подонки. Саша сделал для «Вашингтона» намного больше, чем любой другой игрок. Сделал для клуба всё, он в НХЛ просто не может быть «плохим». Но всё равно находятся негодяи, которые его поливают грязью. Видимо, не могут ему простить, что он и в футбол так здорово играет», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, американцам лучше стоит задуматься о новом контракте игрока. Эксперт также отметил, что критиковать за глаза спортсмена могут многие, а держать такой же высокий уровень — единицы.

«Овечкин любит Россию, он большой патриот нашей страны и никогда этого не скрывал. Саша — замечательный и порядочный человек. Такой от России никогда не отречётся, не предаст её в трудный час. Это его принцип. И за это Овечкину почёт и уважуха. Я его поддерживаю и руками, и ногами», — добавил Кожевников.

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что американские фанаты призывают не пускать Овечкина обратно в США после матча за «Динамо».