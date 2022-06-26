Кожевников: ненавидеть Овечкина в США могут только подонки

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко отреагировал на критику американских фанатов в адрес российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за выступление в футбольном матче за московское «Динамо».
Кожевников: ненавидеть Овечкина в США могут только подонки
  • AP

«Овечкина в США могут ненавидеть только подонки. Саша сделал для «Вашингтона» намного больше, чем любой другой игрок. Сделал для клуба всё, он в НХЛ просто не может быть «плохим». Но всё равно находятся негодяи, которые его поливают грязью. Видимо, не могут ему простить, что он и в футбол так здорово играет», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, американцам лучше стоит задуматься о новом контракте игрока. Эксперт также отметил, что критиковать за глаза спортсмена могут многие, а держать такой же высокий уровень — единицы. 

«Овечкин любит Россию, он большой патриот нашей страны и никогда этого не скрывал. Саша — замечательный и порядочный человек. Такой от России никогда не отречётся, не предаст её в трудный час. Это его принцип. И за это Овечкину почёт и уважуха. Я его поддерживаю и руками, и ногами», — добавил Кожевников.

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что американские фанаты призывают не пускать Овечкина обратно в США после матча за «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить