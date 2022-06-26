Американские фанаты призывают не пускать Овечкина обратно в США после матча за «Динамо»

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В Соединённых Штатах болельщики негативно отреагировали на то, что хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в футбольном матче за московское «Динамо».
Американские фанаты призывают не пускать Овечкина обратно в США после матча за «Динамо»
  • AP

В соцсетях болельщики из Северной Америки обрушились с критикой на нападающего из-за его возвращения в Россию.

Некоторые пользователи даже пожелали, чтобы спортсмен оставался в своей стране и не возвращался в США. Другие удивлялись, как Александр вообще смог попасть домой. Также есть и те, кто написал, что они потеряли к Овечкину всякое уважение.

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».

Ранее мама Овечкина выразила благодарность «Динамо» за возможность осуществить мечту сына.

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