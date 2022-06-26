Мама Овечкина: благодарны футбольному «Динамо» за возможность осуществить мечту сына

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Татьяна Овечкина, мама хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась о дебюте сына в футболе в составе московского «Динамо».
Мама Овечкина: благодарны футбольному «Динамо» за возможность осуществить мечту сына
  • РИА Новости

«Я очень рада, что Саша вчера сыграл за родное для него «Динамо» в таком матче, на шикарном стадионе. Очень благодарны футбольному «Динамо» за то, что пошли сыну навстречу. Это было большое событие. Вчера Саша осуществил свою мечту и сыграл в футбол», — цитирует Овечкину «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что сын отметился отличным голом, ему никто при этом не поддавался.

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что написал Овечкину после матча с «Амкалом».

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