Глушаков рассказал, что написал Овечкину после матча с «Амкалом»
- РИА Новости
«Если человек талантливый, то он должен быть талантлив во всём. Я Сашу хорошо знаю и вчера ему сказал: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» Вчера переписывались с ним, посмеялись немного», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.
36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал Овечкина примером великой школы советского спорта.