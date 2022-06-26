Глушаков рассказал, что написал Овечкину после матча с «Амкалом»

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об общении с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после его дебюта в футболе в составе «Динамо».
Глушаков рассказал, что написал Овечкину после матча с «Амкалом»
  • РИА Новости

«Если человек талантливый, то он должен быть талантлив во всём. Я Сашу хорошо знаю и вчера ему сказал: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» Вчера переписывались с ним, посмеялись немного», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал Овечкина примером великой школы советского спорта.

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