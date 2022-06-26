Фетисов считает Овечкина примером великой школы советского спорта

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о дебюте хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в футболе в составе «Динамо».
Фетисов считает Овечкина примером великой школы советского спорта
  • РИА Новости

«Прирождённый бомбардир играет во все игры. Дети, которые раньше приходили в хоккей, играли во все без исключения игровые виды спорта», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Он также сожалеет, что теперь специализация юных хоккеистов не позволяет им ощутить радость от выступления в разных видах спорта.

«Поэтому Овечкин — это уходящий пример великой школы советского спорта, которая воспитывала разносторонних и развитых во всех отношениях ребят», — добавил Фетисов.

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил дебют Овечкина в футболе.

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