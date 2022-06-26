Глушаков: думал, Овечкин выйдет в матче с «Амкалом» играть в воротах

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил дебют хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в футболе в составе «Динамо».

«Я знаю, что Саша играет. Бывало, мы на даче играли в футбол. Если честно, я думал, он выйдет в воротах играть. В нападении тоже ничего сыграл. Интересно было бы посмотреть, как он ударил штрафной», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что габаритный Овечкин в матче за футбольное «Динамо» обязательно должен был выделиться.