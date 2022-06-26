Губерниев: габаритный Овечкин в матче за ФК «Динамо» обязательно должен был выделиться

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в составе московского «Динамо».
Губерниев: габаритный Овечкин в матче за ФК «Динамо» обязательно должен был выделиться
  • РИА Новости

«Испокон веков хоккеисты здорово играли в футбол. Вспомните, например, Бориса Майорова, который играл за основной состав московского «Спартака». А человек с такой физической формой, как Овечкин, конечно, должен был выделиться. Он это и сделал. Гол забил — пробил роскошно», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Александр Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку. «Динамо» победило «Амкал» со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об отношении к футболу с участием блогеров и артистов.

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