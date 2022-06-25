Лещук: медийный футбол — это не игра, а пародия на неё

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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об отношении к футболу с участием блогеров и артистов, а также прокомментировал проведение товарищеского матча с «Амкалом».

«За медийным футболом не слежу. Думаю, что это всё-таки больше пародия на футбол. Но в целом ребята молодцы, делают крутое шоу. Добились того, что играют на огромном стадионе с командой премьер-лиги. Значит, они всё делают правильно, раз добились успеха. 15 тыс. зрителей пришли на «Динамо» или на «Амкал»? К сожалению, не на нас. В этот раз больше шоу было для Крида и для «Амкала». Но ничего. Это первая игра в предсезонке. Хороший спарринг получился», — заявил Лещук журналистам.

Александр Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку. «Динамо» победило со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее Овечкин высказался об участии в составе «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».



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