Овечкин — о матче за ФК «Динамо»: клоун на льду, но получил кайф

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об участии в составе футбольного «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал».

«Клоун на льду. Но я получил удовольствие. Кайф. Игрой доволен. Был и силовой приём — хоккейная ситуация. Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович перед матчем сказал получать удовольствие, сыграть в тело пару раз», — цитирует Овечкина РИА Новости.

Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку.

36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее сообщалось, что опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом».











