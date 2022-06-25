Овечкин — о матче за ФК «Динамо»: клоун на льду, но получил кайф
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
«Клоун на льду. Но я получил удовольствие. Кайф. Игрой доволен. Был и силовой приём — хоккейная ситуация. Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович перед матчем сказал получать удовольствие, сыграть в тело пару раз», — цитирует Овечкина РИА Новости.
Овечкин на один день стал игроком «Динамо». Он отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку.
36-летний хоккеист на один день стал игроком футбольного «Динамо». Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».
Ранее сообщалось, что опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом».