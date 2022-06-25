Опубликовано видео гола Овечкина за ФК «Динамо» в матче с «Амкалом»

В сети появилось видео гола капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в товарищеском матче в составе футбольного «Динамо» с командой блогеров «Амкал».

Форвард бело-голубых Фёдор Смолов пяткой отбросил мяч Овечкину, который из-за пределов штрафной площади низом пробил в нижний угол.

Овечкин отличился на 11-й минуте игры. После гола его заменили на Даниила Фомина. Хоккеист передал ему капитанскую повязку.

36-летний Овечкин на один день стал игроком футбольного «Динамо».

Форвард «Вашингтона» является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо».

Ранее бывший форвард «Динамо» Олег Терёхин выразил мнение, что Овечкин сможет отметиться забитым мячом в товарищеском матче с «Амкалом».