Терёхин считает, что Овечкин забьёт за футбольное «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин выразил мнение, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет отметиться забитым мячом в товарищеском матче с «Амкалом».

«Важно отметить, что Овечкин — динамовец. Забьёт ли он сейчас гол в ворота соперника? Думаю, что да. Потому что он бомбардир от бога», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Он также выразил уверенность, что этот матч посетит много фанатов. По его словам, люди в основном следили за выступлениями Овечкина по телевидению, а здесь на легенду можно будет посмотреть вживую.

Напомним, что Овечкин на один день станет игроком футбольного «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров, который состоится в субботу на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Овечкина подписать контракт с футбольным «Динамо» на один матч.