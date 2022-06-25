Терёхин считает, что Овечкин забьёт за футбольное «Динамо»

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Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин выразил мнение, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет отметиться забитым мячом в товарищеском матче с «Амкалом».
Терёхин считает, что Овечкин забьёт за футбольное «Динамо»
  • Gettyimages.ru
  • © Andre Ringuette

«Важно отметить, что Овечкин — динамовец. Забьёт ли он сейчас гол в ворота соперника? Думаю, что да. Потому что он бомбардир от бога», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Он также выразил уверенность, что этот матч посетит много фанатов. По его словам, люди в основном следили за выступлениями Овечкина по телевидению, а здесь на легенду можно будет посмотреть вживую.

Напомним, что Овечкин на один день станет игроком футбольного «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров, который состоится в субботу на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Овечкина подписать контракт с футбольным «Динамо» на один матч.

 

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