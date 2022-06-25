Фетисов дал совет Овечкину перед его футбольным матчем

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение российского хоккеиста Александра Овечкина подписать контракт с футбольным «Динамо» на один матч.

«Саша — один из самых популярных спортсменов нашей страны. Он принял решение сыграть за футбольное «Динамо». Вчера мы играли в хоккей, сказал ему, чтобы был повнимательнее на футболе, так как другие мышцы работают», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Он также заявил, что Овечкин молодец и находит время для популяризации спорта и родного «Динамо».

Напомним, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на один день станет игроком футбольного «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров, который состоится в субботу на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об условиях финансового договора с Овечкиным.