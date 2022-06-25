Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на один матч

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об условиях финансового договора с российским хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Он давно мечтал выйти на поле в футболке «Динамо». Как только у нас появилась возможность это сделать, Александр тут же согласился. В пятницу он приехал в офис клуба и подписал контракт на один матч», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».

Напомним, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на один день станет игроком футбольного «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров, который состоится в субботу на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее Овечкин поделился ожиданиями от футбольного матча в составе «Динамо» с командой блогеров «Амкал».