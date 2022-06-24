Овечкин: у меня была мечта сыграть за родное «Динамо»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от футбольного матча в составе «Динамо» с командой блогеров «Амкал».

«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за «Динамо» всю свою жизнь. У меня была мечта — сыграть за родной клуб, и она осуществилась», — цитирует Овечкина пресс-служба бело-голубых.

В товарищеском матче Овечкин выйдет под третьим номером, с которым выступал в «Динамо» его отец Михаил. Игра пройдёт 25 июня на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сумме заработанных денег.