Овечкин: у меня была мечта сыграть за родное «Динамо»
«Как вы знаете, я очень люблю футбол, болею за «Динамо» всю свою жизнь. У меня была мечта — сыграть за родной клуб, и она осуществилась», — цитирует Овечкина пресс-служба бело-голубых.
В товарищеском матче Овечкин выйдет под третьим номером, с которым выступал в «Динамо» его отец Михаил. Игра пройдёт 25 июня на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сумме заработанных денег.