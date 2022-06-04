Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сумме заработанных денег за карьеру

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по сумме заработанных денег.

Россиянин за карьеру в НХЛ уже заработал $137,2 млн. По этому показателю Овечкин занимает второе место в лиге. Лидером является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, заработавший $138,3 млн.

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин вернулся в Россию после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.