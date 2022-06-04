Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сумме заработанных денег за карьеру

Короткая ссылка
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по сумме заработанных денег.
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сумме заработанных денег за карьеру
  • AP
  • © Nick Wass

Россиянин за карьеру в НХЛ уже заработал $137,2 млн. По этому показателю Овечкин занимает второе место в лиге. Лидером является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, заработавший $138,3 млн.

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин вернулся в Россию после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить