Овечкин вернулся в Россию после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в Россию.

Об этом сообщила его жена Анастасия Овечкина в Instagram*. Она выложила видео встречи Овечкина с его сыновьями.

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин может посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».

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