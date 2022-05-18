Овечкин может посетить финал Кубка России «Спартак» — Динамо»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключил, что посетит финал Кубка России по футболу между столичным «Спартаком» и московским «Динамо».

36-летний воспитанник «Динамо» является болельщиком бело-голубых. Овечкин, возможно, станет участником официальных мероприятий «Динамо» в день проведения финала Кубка России.

Напомним, что «Кэпиталз» потерпел поражение в первом раунде серии плей-офф НХЛ от «Флорида Пантерз» со счётом 2-4.

Матч «Спартак» — Динамо» пройдёт 29 мая на поле столичного стадиона «Лужники». Команды встретятся в финале Кубка страны второй раз в истории.

Ранее американский журналист Рис Уотерс выразил мнение, что Овечкин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в следующем сезоне.