Журналист Уотерс считает, что Овечкин может побить рекорд Гретцки в следующем сезоне

Американский журналист Рис Уотерс с восхищением высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине после вылета его команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вы вообще понимаете, что сделал Овечкин? Он голевая машина. Да, он уже давно ею является, но не думаю, что вы осознаёте, какой исторический у него был сезон. Недавно Ови сравнялся с Гретцки и Босси по рекордному количеству сезонов с 50 голами. И он не показывает ни малейшего намёка на замедление, так что в следующем сезоне может побить этот рекорд», — сказал журналист на видео в Twitter.

Он также отметил, что и сам Уэйн Гретцки заявлял, что Овечкин подвинет его с лидирующей позиции в списке лучших снайперов всех времён.

«Невозможно переоценить то, что сделал за свою карьеру в «Вашингтоне». Нам повезло, что он у нас есть. Он шагает к бессмертию», — подчеркнул Уотерс.

«Вашингтон» уступил в овертайме «Флориде Пантерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и вылетел из розыгрыша турнира.

Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что Овечкин сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона.