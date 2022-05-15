Журналист Уотерс считает, что Овечкин может побить рекорд Гретцки в следующем сезоне
«Вы вообще понимаете, что сделал Овечкин? Он голевая машина. Да, он уже давно ею является, но не думаю, что вы осознаёте, какой исторический у него был сезон. Недавно Ови сравнялся с Гретцки и Босси по рекордному количеству сезонов с 50 голами. И он не показывает ни малейшего намёка на замедление, так что в следующем сезоне может побить этот рекорд», — сказал журналист на видео в Twitter.
Он также отметил, что и сам Уэйн Гретцки заявлял, что Овечкин подвинет его с лидирующей позиции в списке лучших снайперов всех времён.
«Невозможно переоценить то, что сделал за свою карьеру в «Вашингтоне». Нам повезло, что он у нас есть. Он шагает к бессмертию», — подчеркнул Уотерс.
«Вашингтон» уступил в овертайме «Флориде Пантерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и вылетел из розыгрыша турнира.
Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что Овечкин сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона.