Плющев: Овечкин сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона

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Заслуженный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что у Александра Овечкина ещё будет возможность выиграть Кубок Стэнли.
Плющев: Овечкин сможет взять Кубок Стэнли, если тренеры сделают выводы из этого сезона
  • AP

«Если тренеры сделают выводы из этого сезона и найдут причины, которые не позволили им сыграть в той мере, в которой от них ожидали, то почему нет? У «Вашингтона» хороший состав, там мастера и исполнители есть, так что проблем нет никаких», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».

По его мнению, команда, которая противостояла «Вашингтон Кэпиталз», была лучше готова. Он также подчеркнул, что тренерский штаб «Флориды Пантерз» смог найти игру, которую не смог найти тренерский штаб команды Овечкина.

«Вашингтон» уступил в овертайме плей-офф НХЛ, проиграв «Пантерз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:4). Счёт в серии — 2-4.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением, что у Овечкина ещё будет шанс завоевать Кубок Стэнли.

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