Фетисов считает, что у Овечкина будет ещё шанс завоевать Кубок Стэнли

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2021/22.
Фетисов считает, что у Овечкина будет ещё шанс завоевать Кубок Стэнли
  • РИА Новости

«Это неприятно, но у Александра сезон получился. Уверен, у «Вашингтона» опытные менеджеры, которые придумают, как решить проблему. Так что у Овечкина ещё будут шансы выиграть Кубок Стэнли. Четырёхлетняя серия вылетов в первом раунде — хороший плацдарм для закладывания успеха на будущее», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его словам, плей-офф является определяющей стадией, но сезон выдался успешным. Хоккеист забросил 50 шайб и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.

«Вашингтон Кэпиталз» уступил в овертайме плей-офф НХЛ, проиграв «Флорида Пантерз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:4). Счёт в серии — 2-4.

Ранее капитан Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.

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