Фетисов считает, что у Овечкина будет ещё шанс завоевать Кубок Стэнли
- РИА Новости
«Это неприятно, но у Александра сезон получился. Уверен, у «Вашингтона» опытные менеджеры, которые придумают, как решить проблему. Так что у Овечкина ещё будут шансы выиграть Кубок Стэнли. Четырёхлетняя серия вылетов в первом раунде — хороший плацдарм для закладывания успеха на будущее», — цитирует Фетисова «Чемпионат».
По его словам, плей-офф является определяющей стадией, но сезон выдался успешным. Хоккеист забросил 50 шайб и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.
«Вашингтон Кэпиталз» уступил в овертайме плей-офф НХЛ, проиграв «Флорида Пантерз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:4). Счёт в серии — 2-4.
Ранее капитан Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.