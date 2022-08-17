Гладилин считает, что команда блогеров «Амкал» играет ради денег

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «Амкала» в матче 1/256 финала Кубка России с «Зорким».

«Я посмотрел чуть-чуть вчерашней игры и скажу, что это неплохо. Но о профессиональном футболе здесь говорить не приходится, это чистый шоу-бизнес. Это нормально. Но пользы для футбола, кроме зарабатывания денег и создания шоу, нет», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Игра, которая состоялась в Москве, завершилась вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о победе «Амкала» над «Зорким».