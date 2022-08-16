Алаев: впервые в истории матч 1/256 финала Кубка России имел такой общественный резонанс
- РИА Новости
«Поздравляю «Амкал» с победой. Впервые в истории матч 1/256 Кубка России имел такой общественный резонанс! Благодаря этому наш футбол только выигрывает и привлекает внимание новой аудитории», — приводит слова Алаева Sport24.
Игра, которая состоялась в Москве завершилась вничью — 1:1.
В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.
Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.
В сезоне-2021/22 победителем Кубка России по футболу стал московский «Спартак».
Ранее главный тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал победу над «Зорким».