Алаев: впервые в истории матч 1/256 финала Кубка России имел такой общественный резонанс

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал победу медийного клуба «Амкал» над «Зорким».

«Поздравляю «Амкал» с победой. Впервые в истории матч 1/256 Кубка России имел такой общественный резонанс! Благодаря этому наш футбол только выигрывает и привлекает внимание новой аудитории», — приводит слова Алаева Sport24.

Игра, которая состоялась в Москве завершилась вничью — 1:1.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

В сезоне-2021/22 победителем Кубка России по футболу стал московский «Спартак».

Ранее главный тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал победу над «Зорким».