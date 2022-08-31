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Команда блогеров «Амкал» обыграла «Тверь» и вышла в третий раунд Кубка России по футболу

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Московский «Амкал» нанёс поражение команде «Тверь» в матче 1/128 финала плей-офф Кубка России по футболу.
Команда блогеров «Амкал» обыграла «Тверь» и вышла в третий раунд Кубка России по футболу
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на поле стадиона «Зоркий» в Красногорске, завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды.

Победный мяч забил Дмитрий Кузькин (14-я минута).

«Амкал»  в матче 1/256 финала Кубка России переиграл по пенальти «Зоркий».

Следующим соперником «Амкала» станет победитель матча «Звезда» (Санкт-Петербург) — «Ядро» (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что «Текстильщик» в серии пенальти обыграл 2DROTS в матче 1/128 Кубка России.

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