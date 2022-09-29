«Ахмат» одержал волевую победу над «Ростовом» в матче Кубка России

«Ростов» в гостях потерпел поражение от грозненского «Ахмата» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.

Игра на «Ахмат Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Грозного.

В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (59-я минута, пенальти). У «Ахмата» дубль оформил Иван Олейников (73-я, пенальти; 79-я). Также отличился Мохамед Конате (88-я).

«Ахмат» (шесть очков) лидирует в группе С. «Ростов» (шесть) располагается на втором месте.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк оценил шансы петербургского «Зенита» в матче группового этапа Кубка России с московским «Спартаком».





