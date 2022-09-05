Много шума из ничего: «Зенит» не реализовал массу моментов и победил «Спартак» в восьмом туре РПЛ

«Зенит» во второй раз в сезоне преподал урок «Спартаку» и на время снял вопросы относительно того, сможет ли кто-нибудь навязать ему борьбу в чемпионской гонке. Петербуржцы на протяжении всего выездного матча в рамках восьмого тура РПЛ владели подавляющим преимуществом и нанесли почти в три раза больше ударов по воротам соперника. При этом подопечные Сергея Семака не реализовали массу голевых моментов, а заключительные 25 минут преимущественно действовали на контратаках. Встреча в Москве также запомнилась несколькими стычками, травмами Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса Перейры, дебютом Кейты Бальде и возвращением в строй Клаудиньо.

Сумасшедший прессинг и упущенные моменты «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль наверняка ожидал, что в противостоянии с «Зенитом» его подопечным придётся столкнуться с уровнем давления, который они ещё не испытывали в нынешнем сезоне. В связи с этим он решился на интересный шаг и выпустил в роли опорника Руслана Литвинова, который в последнее время чаще выходил в защите. Это могло быть обусловлено не лучшей игрой Наиля Умярова, неоднократно грешившего потерями, да и в целом крайне неуверенно смотревшегося в условиях агрессивного прессинга. И это спровоцировало изменения в центре обороны, где пару Георгию Джикии составил Никита Чернов.

Однако принятые перестановки не уберегли «Спартак» от большого числа обрезов у собственных ворот. Москвичи старались выходить в атаку через пас, но постоянно сталкивались с колоссальным давлением со стороны петербуржцев. Стоило мячу попасть к Джикии или Литвинову, как зенитовцы мгновенно оказывались рядом и заставляли соперников допускать одну ошибку за другой. Одна из самых грубых пришлась на долю Александра Максименко, поначалу принимавшего активное участие в розыгрыше мяча. Неточный пас привёл к возникновению опасного эпизода, но Андрей Мостовой не сумел воспользоваться шансом. Забегая вперёд: вратарь красно-белых вновь не лучшим образом проявил себя в топ-матче и фактически стал одним из виновников в эпизоде с голом Деяна Ловрена. Сначала он промедлил с выходом из створа, а затем не успел закрыть «домик».

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В целом превосходство «Зенита» по ходу встречи было не просто подавляющим, а колоссальным. По игре подопечные Сергея Семака были на голову сильнее и могли забить «Спартаку» не меньше, чем в октябре 2021-го (7:1). Гости не замечали сопротивления на флангах, легко проникали в штрафную, беспрепятственно били из опорной зоны и лишь невезение не позволяло им раз за разом огорчать голкипера хозяев. Автор победного гола Мостовой мог оформлять хет-трик, по мячу на свой счёт должны были записывать переведённый в основу Матео Кассьерра и Малком. И пусть итоговый результат не вводит в заблуждение. Разница между командами до сих пор велика, поэтому говорить о борьбе за золото по-прежнему преждевременно.

Невероятное исполнение Соболева и исчезновение Промеса

Что касается «Спартака», найти положительные моменты в выступлении клуба довольно непросто. Выход Литвинова в основе не стал панацеей, Джикия и Чернов допускали много позиционных ошибок, а Хлусевич и Денисов так и остались слабыми звеньями в защите. Да, в атаке оба смотрятся довольно неплохо и способны совершать крейсерские рейды по бровке или вырезать точные диагонали, но на своей половине не так убедительны. Особенно в противостояниях с Малкомом, Мостовым и вездесущим Венделом, успевавшим как выигрывать единоборства в середине поля, так и участвовать в организации нападения. Не вошёл в игру Михаил Игнатов, много работал, но не получал поддержки Роман Зобнин, а Кристофера Мартинса Перейры хватило лишь на один классный прорыв. Именно он стал одним из двух главных творцов единственного гола красно-белых, а после его вынужденной замены хозяева окончательно «встали».

Александр Соболев же вновь продемонстрировал, что является одним из лучших нападающих страны и иногда способен творить настоящие чудеса. В эпизоде с забитым мячом он всё оформил идеально: великолепно обыгрался с Мартинсом, феноменально обработал и неотразимо пробил в противоход Михаилу Кержакову. Но в одиночку он не смог ничего противопоставить слаженной обороне сине-бело-голубых. Одним из главных разочарований стал Квинси Промес, проваливший уже вторую топ-встречу в сезоне. До этого он буквально «растворился» в дерби с «Динамо», был бледной тенью себя и на этот раз. За 90 минут он лишь раз пробил по воротам, не отметился ни одной успешной обводкой и отдал лишь одну ключевую передачу. Даже в этом случае он мог стать одним из главных героев матча, но его удар с лёта на последних минутах парировал вратарь.

Дебют Бальде и возвращение Клаудиньо

Дерби двух столиц запомнилось и рядом других событий. С разницей в несколько минут травмы получили Литвинов и Перейра, Вильмар Барриос продемонстрировал актёрские навыки и упал после лёгкого касания подбородком руки Зобнина, а стычка Промеса и Вендела чуть было не привела к потасовке с участием обоих коллективов. На фоне всего этого не таким заметным получился дебют новичка хозяев Кейты Бальде. Воспитанник «Барселоны» появился на поле на 52-й минуте, но отметился разве что парой неудачных открываний и попыткой удара с 40 метров. Правда, в том случае мяч так и не дошёл до створа. Сенегалец оставил не самое приятное впечатление, особенно на фоне Шамара Николсона. Ямаец не только самоотверженно сражался в каждом эпизоде, но чуть не стал автором результативной передачи.

Не было прежнего блеска и в действиях Клаудиньо, но в его случае это вполне объяснимо. Последние три встречи бразилец пропустил из-за травмы, а его появление на поле в дерби двух столиц до последнего оставалось под вопросом. В итоге лучший игрок прошедшего чемпионата получил около 24 минут игрового времени и, даже находясь в неидеальном состоянии, мог отличиться голом и передачей. Но его удар низом из пределов штрафной не застал врасплох Максименко, а разрезающий пас на врывавшегося в штрафную Малкома оказался слишком сильным. Возможность проявить себя представилась и Бакаеву, но десяти минут ему было явно недостаточно. К тому моменту «Зенит» уже окончательно отдал инициативу «Спартаку» и спокойно дожидался финального свистка. И хотя Зелимхан всё же успел приложиться по мячу из-за пределов штрафной, Семака он вряд ли в чём-то убедил.