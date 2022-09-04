Тренер «Зенита» Оливейра считает победу над «Спартаком» заслуженной
«По большому счёту в перерыве мы ничего не изменили. У нас было много моментов в первом тайме. К сожалению, не смогли забить. Но вышли во втором и сразу забили — это добавило нам эмоций. Мы заслуженно победили», — цитирует Оливейру «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» закончилась победой петербуржцев со счётом 2:1.
В составе «Зенита» голами отметились Деян Ловрен (48-я минута) и Андрей Мостовой (60-я). Красно-белым удалось забить единожды благодаря усилиям Александра Соболева (21-я).
«Зенит» (20 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.
Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» освистали Бакаева после выхода на замену за «Зенит».