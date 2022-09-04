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Сёмин оценил шансы «Спартака» на чемпионство после поражения от «Зенита»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился эмоциями после победы «Зенита» над «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России.

«Хороший матч, результат всегда закономерен. Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Бороться будут четыре команды, которые сейчас находятся наверху таблицы», — цитирует Сёмина Sport24.

Встреча на стадионе «Открытие Арена» закончилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

В составе петербуржцев голами отметились Деян Ловрен (48-я минута) и Андрей Мостовой (60-я). Красно-белым удалось забить единожды благодаря усилиям Александра Соболева (21-я).

«Зенит» лидирует (20 очков) в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке (16).

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что петербуржцы будут побеждать «Спартак» постоянно.

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