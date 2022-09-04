Мостовой: «Зенит» будет побеждать «Спартак» постоянно
«Сколько «Зенит» ещё будет побеждать «Спартак»? Надеюсь, постоянно», — цитирует Мостового Sport24.
24-летний хавбек стал автором победного мяча и был признан лучшим игроком встречи.
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.
Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.