Клаудиньо впервые появился на поле после травмы

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо появился на поле в матче со «Спартаком» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игрок вышел на поле вместо Андрея Мостового, который отметился голом. Клаудиньо появился на поле впервые после травмы. Он получил повреждение в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).

Счёт в игре — 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее Наиль Умяров вышел вместо травмированного Руслана Литвинова в матче «Спартак» — «Зенит».