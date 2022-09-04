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Месть за Суперкубок: «Спартак» уступает «Зениту» в РПЛ

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Борислав Головин
«Спартак» принимает «Зенит» в центральном матче 8-го тура РПЛ. В случае успеха красно-белые прервут безвыигрышную серию из десяти матчей в противостоянии с принципиальным соперником, отомстят за разгромное поражение в Суперкубке и единолично возглавят турнирную таблицу. RT ведёт онлайн-трансляцию противостояния.
Месть за Суперкубок: «Спартак» уступает «Зениту» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 04 сентября 2022

    90 + 7' Финальный свисток!

  • 90 + 5' Замену ради задержки времени делает Семак. На последнюю минуту выходит Нуралы Алип вместо Вендела.

  • 90 + 3' МОМЕНТ! Наконец, нанесли удар футболисты «Спартака». После подачи с левого края и скидки Николсона Промес метров с десяти слёту отправил мяч под перекладину. Кержаков правильно занял позицию и справился с угрозой.

  • 90 + 1' Шесть минут добавил Кукуян к основному времени матча. У «Спартака» ещё достаточно времени, чтобы спастись.

  • 89' Рыбус на левом фланге сбил убегавшего Бакаева и получил жёлтую карточку.

  • 88' Сегодня «Зенит» в очередной раз показал свой класс и умение переламывать ход даже неудачно складывающихся матчей. А самое важное, что петербуржцы на протяжении всей встречи владели неоспоримым преимуществом. К сожалению для болельщиков «Спартака», их любимцы пока не готовы на равных соперничать с подопечными Семака.

  • 85' Бакаев едва не забил бывшей команде! Зелимхан мог убежать один на один, но позволил догнать себя Рыбусю и потом не попал в створ из-за пределов штрафной.

  • 84' Пытается идти вперёд «Спартак», но делает это скорее на автомате. Главное, команде не удаётся доставлять мяч в чужую штрафную, и Кержаков по-прежнему остаётся без работы. Абаскаль изо всех сил пытается завести подопечных, но сил у них осталось немного.

  • 81' И тут же Малкома заменил Зелимхан Бакаев. «Открытие-Арена» встретила бывшего футболиста «Спартака» громким свистом.

  • 80' А теперь Клаудиньо вывел Малкома один на один, однако Максименко своевременно вышел из ворот и опередил бразильца. Да и передача со стороны партнёра получилась чуть сильной. 

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