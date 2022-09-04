Месть за Суперкубок: «Спартак» уступает «Зениту» в РПЛ

«Спартак» принимает «Зенит» в центральном матче 8-го тура РПЛ. В случае успеха красно-белые прервут безвыигрышную серию из десяти матчей в противостоянии с принципиальным соперником, отомстят за разгромное поражение в Суперкубке и единолично возглавят турнирную таблицу. RT ведёт онлайн-трансляцию противостояния.