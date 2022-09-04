Ловрен: у «Зенита» нет проблем с мотивацией после четырёх чемпионств подряд
«Если ты не голоден до побед, ты можешь упустить чемпионство. Но мы каждый год показываем, что хотим побеждать, что мы голодны до побед. Это говорит о характере нашей команды», — цитирует Ловрена РИА Новости.
По его мнению, команда из Санкт-Петербурга сыграла хорошо в матчах со столичными «Спартаком» и ЦСКА.
«Но сезон очень длинный, а команды в турнирной таблице идут очень плотной группой. Простых игр нет», — добавил хорват.
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.
Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16), ЦСКА (17) — второй.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.