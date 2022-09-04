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Ловрен: у «Зенита» нет проблем с мотивацией после четырёх чемпионств подряд

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Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о победе над московским «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

«Если ты не голоден до побед, ты можешь упустить чемпионство. Но мы каждый год показываем, что хотим побеждать, что мы голодны до побед. Это говорит о характере нашей команды», — цитирует Ловрена РИА Новости.

По его мнению, команда из Санкт-Петербурга сыграла хорошо в матчах со столичными «Спартаком» и ЦСКА.

«Но сезон очень длинный, а команды в турнирной таблице идут очень плотной группой. Простых игр нет», — добавил хорват.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1. 

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16), ЦСКА (17) — второй.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.

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