«Зенит» в Москве одержал волевую победу над «Спартаком» в восьмом туре РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.