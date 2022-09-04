«Зенит» в Москве одержал волевую победу над «Спартаком» в восьмом туре РПЛ
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).
Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.