Абаскаль: «Спартак» осознанно отдал инициативу «Зениту»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Спартак» сознательно отдал инициативу. «Зенит» — команда высококлассная, с качественными футболистами. Они любят играть в «стенку» на фланге, мы старались прессинговать их на их половине поля. Когда это получалось, мы забирали передачи. При такой игре соперника мы должны были играть либо в высоком блоке, либо встречать уже на своей половине поля», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

По мнению тренера, матч разбился на две части. В первой до гола у его подопечных всё получалось, а после пропущенного мяча всё пошло не по плану.

«Но мы должны принять этот момент с холодной головой. Жаль, что мы не использовали пространство. Нужно было идти вперёд», — заключил он.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.