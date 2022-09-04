Медведев — о победе «Зенита» над «Спартаком»: отомстили за легенд
«Отомстили сегодня за легенд», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.
Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.