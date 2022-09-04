Рыбус согласен с тем, что «Зенит» на голову сильнее «Спартака»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал поражение команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Сильнее ли «Зенит» на голову? На сегодняшний день — да. Матч это показал. Мы должны были владеть мячом, разыгрывать. Но начали ошибаться, позволили сопернику создать моменты. Я не знаю, почему было много ошибок», — цитирует Рыбуса «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» закончилась победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Зенит» (20 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.

Ранее тренер «Зенита» Вильям де Артур Оливейра заявил, что считает победу над «Спартаком» заслуженной.